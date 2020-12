Nezodpovednosť je človeku prirodzená. Bojujme proti nej!

Ľahostajne či nedbalé správanie je prirodzené ľudskej povahe. V neľahkých časoch koronavírusu je dôležité práve proti tejto tendencii bojovať.

V zápase s koronavírusom je našou najsilnejšou zbraňou zodpovednosť. Samotná zodpovednosť však podlieha mnohým psychologickým fenoménom, ktoré narúšajú jej stabilitu a konzistentnosť. Prečo je náročné zostať zodpovedný v zmysle R-O-R a cielene bojovať proti koronavírusu? Pozrime sa na prvý z dvoch psychologických poznatkov.

Vplyv skupiny na jedinca

Ľudia majú tendenciu k väčšej zodpovednosti pokiaľ nie sú súčasťou skupiny ľudí. Osoba ako jednotlivec je teda viac zodpovedná ako osoba, ktorá je súčasťou skupiny. Tento všadeprítomný fakt s ďalekosiahlymi dôsledkami experimentálne preukázali v roku 1968 Darley a Latané (1). Účastníkmi výskumu boli nič netušiaci študenti, ktorí sa mylne domnievali, že sa zúčastnia diskusie cez systém interkom. Každý z nich zostal osamote v malej miestnosti a diskusia mohla začať. Krátko po začatí diskusie sa však účastníkovi výskumu spustila nahrávka, v ktorej študent na opačnom konci hovoru prosil o pomoc kvôli epileptickému záchvatu. Darley a Latané zistili, že ak sa pokusná osoba domnievala, že s daným študentom diskutuje sama, existovala relatívne veľká tendencia rýchlo vyhľadať pomoc - na úrovni 85%. Pokiaľ však pokusná osoba verila, že okrem nej sa diskusie v iných miestnostiach zúčastňujú ďalší piati, tendencia vyhľadať pomoc klesla na 31%. Darley a Latané vykonali viaceré experimenty, pričom výsledok zostal rovnaký. Prítomnosť iných osôb znižuje zaangažovanie jednotlivca. Tento fenomén nazvali Bystander efekt (efekt prihliadajúceho) a do dnešného dňa sa radí k najznámejším experimentom sociálnej psychológie.

Vysvetlením javu, pri ktorom skupina ľudí pôsobí negatívne na zodpovedné správanie je difúzia (rozptýlenie) zodpovednosti. Keď to zjednodušíme, tak osoba ako jednotlivec má v krízovej situácii 100% zodpovednosti. V skupine ďalších štyroch ľudí má však len 20% zodpovednosti, výsledkom čoho rastúci počet ľudí v skupine znižuje pravdepodobnosť zodpovedného a zaangažovaného správania. Extrémnym príkladom je mimoriadne medializovaný prípad vraždy Kitty Genovese v roku 1964. Útok vraha trvajúci vyše 30 minút mohlo počuť alebo dokonca vidieť až 38 svedkov, avšak nikto neprivolal pomoc.

Zodpovednosť počas pandémie

Výsledky spomenutého výskumu vierohodne vysvetľujú, že skupina ľudí čeliaca spoločnej výzve je menej angažovaná a zodpovedná ako jednotlivec. V boji proti koronavírusu je to mimoriadne nepriaznivá správa. Zodpovednosť za zdravotný stav národa totiž leží na pleciach všetkých obyvateľov, čo znamená jej enormnú rozptýlenosť. Táto rozptýlená zodpovednosť medzi všetkých občanov následne pôsobí rovnako negatívne ako pôsobila vo vyššie spomínanom experimente od Darleyho a Lataného. V rámci výskumu, osoba patriaca do skupinky ľudí ľahko upadla do pasivity a očakávala aktivitu ďalších členov. Uvažovala, že niekto iný pomôže, pričom ona sama nespôsobí ujmu, ak zostane pasívna.

Rovnaká tendencia je prítomná aj v boji s koronavírusom. Ako ľudia predpokladáme, že naše zorganizované oslavy či stretávanie sa so známymi nespôsobí ujmu. Ľahko upadneme do predstavy, že my sami koronavírus v krajine neovplyvníme. Dôležité je správanie „tých druhých“, t.j. ďalších neznámych ľudí, politikov, pandemických komisií atď. Naše vlastné jednanie či občasné prekročenie odporúčaní nič nezmení.

Možno povedať, že sa jedná o typické ľudské prežívanie a ťažko mu niečo vyčítať. Na strane druhej je veľkým problémom, keď podobne uvažuje značná časť ľudí. Spoliehanie sa na druhých v čase koronakrízy je rovnako nebezpečné ako spoliehanie sa účastníkov výskumu na ďalších diskutujúcich. Nemožno zabúdať, že v krízových situáciách máme všetci, každý jeden človek enormnú zodpovednosť. Pokiaľ sa obzeráme po druhom, nie po sebe a zbavujeme sa zodpovednosti „ľahko sa udeje vražda s 38-mi svedkami“.

Zodpovednosť za neúspech odmietame

Druhý psychologický poznatok je rovnako mnohokrát overený. Štúdia od Learyho a Forsytha (2) preukázala rozdiely vo vnímaní vlastnej zodpovednosti pri skupinovom úspechu, resp. neúspechu. Za pozitívny výkon skupiny si jej jednotliví členovia pripisujú väčšiu zodpovednosť ako keď skupina podá negatívny výkon. Paralely môžeme opäť nájsť v boji s koronavírusom.

Existuje veľký rozdiel ako vnímame svoju úlohu pri prvej vlne pandémie a ako pri druhej. Zvládnutiu prvej vlny pripisujeme v prvom rade vlastnú zodpovednosť, vrátane nosenia rúšok, obmedzenému stretávaniu atď. Sami sebe pripisujeme pri tomto úspechu kruciálnu úlohu a veľkú zodpovednosť (čo si dovolím považovať za objektívnu pravdu). Pri druhej vlne, ktorej zvládnutie sa nedá označiť za úspešné však neraz odmietame prijať rovnakú zodpovednosť. Ľahko pripíšeme zodpovednosť niekomu či niečomu inému (napr. nastaveným opatreniam atď.), hoci nosenie rúšok či obmedzenie kontaktov je aspekt, ktorý je výsostne v našich rukách.

V tejto súvislosti možno spomenúť známy Milgramov experiment z roku 1961, ktorý opakovane preukázal, že keď prenesieme vlastnú zodpovednosť na niekoho iného a zbavíme sa vlastnej viny dokážeme jednať bezohľadným spôsobom. Táto tendencia jestvuje aj v koronakríze. Pokiaľ sme schopní nájsť vinníka za pribúdajúce počty nakazených alebo predpokladať chybné opatrenia začíname cítiť menšiu zodpovednosť a solidaritu s druhými ľuďmi. Objavuje sa ľahostajnosť a prehliadanie elementárnych protipandemických opatrení. Je však otázne či nás nájdenie vinníkov skutočne oprávňuje k nezodpovednému a neopatrnému správaniu.

Záverom

Výskumy a psychologické poznatky zdôrazňujú ako sa v krízových momentoch ľahko a ochotne vzdáme vlastnej zodpovednosti. Nezodpovednosť je nám omnoho prirodzenejšia a príjemnejšia. Časy, ktoré žijeme však nie sú prirodzené ani príjemné. Je dôležité spraviť niečo navyše. Statočne prijať vlastnú zodpovednosť a silu v zápase proti koronavírusu a uvedomiť si, že každý z nás je v ňom mimoriadne dôležitý.

